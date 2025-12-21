Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пашинян поблагодарил Алиева за разблокировку транзита в Армению

С. -ПЕТЕРБУРГ, 21 дек — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за решение о разблокировке транзита грузов в Армению через Азербайджан, а также создание условий для начала двусторонней торговли.

Источник: © РИА Новости

Заседание Высшего Евразийского экономического совета проходит в воскресенье в Санкт-Петербурге.

«Выражаю признательность президенту Азербайджанской республики за решение о разблокировке транзита грузов в Армению через территорию Азербайджана, а также создание условий для начала двусторонней торговли», — сказал Пашинян на заседании.

Узнать больше по теме
Никол Пашинян: биография журналиста и оппозиционера, ставшего премьер-министром Армении
В современной политике многие видные фигуры сделали блистательную карьеру за короткое время. Среди них — Никол Пашинян, который проделал путь от журналиста и оппозиционера до главы правительства. Рассказываем, что это за человек и как он относится к России.
Читать дальше