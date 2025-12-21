Пашинян поблагодарил Алиева за разблокировку транзита в Армению

Заседание Высшего Евразийского экономического совета проходит в воскресенье в Санкт-Петербурге.
«Выражаю признательность президенту Азербайджанской республики за решение о разблокировке транзита грузов в Армению через территорию Азербайджана, а также создание условий для начала двусторонней торговли», — сказал Пашинян на заседании.
Узнать больше по теме
Никол Пашинян: биография журналиста и оппозиционера, ставшего премьер-министром Армении
В современной политике многие видные фигуры сделали блистательную карьеру за короткое время. Среди них — Никол Пашинян, который проделал путь от журналиста и оппозиционера до главы правительства. Рассказываем, что это за человек и как он относится к России.Читать дальше