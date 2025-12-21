Ричмонд
Пашинян заявил о готовности Армении к сотрудничеству в ЕАЭС

С. -ПЕТЕРБУРГ, 21 дек — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил готовность к взаимовыгодному сотрудничеству в рамках ЕАЭС.

Источник: © РИА Новости

«Уважаемые коллеги… позвольте ещё раз подтвердить готовность Республики Армения к взаимовыгодному сотрудничеству в рамках ЕАЭС на благо экономической стабильности и устойчивого развития в нашем регионе», — заявил Пашинян в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге.

