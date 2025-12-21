Токаев предложил начать работу по внедрению ИИ в деятельность ЕАЭС

21 декабря, Санкт-Петербург /Корр. БЕЛТА/. Казахстан предлагает начать работу над внедрением технологий искусственного интеллекта в сферы деятельности ЕАЭС. Об этом заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе, передает корреспондент БЕЛТА.
«Мир вступил в эпоху тотальной цифровой трансформации и искусственного интеллекта. Считаю, что мы должны идти в ногу со временем и обеспечить внедрение современных технологий во все сферы экономик стран — участниц ЕАЭС. Предлагаем начать работу над внедрением технологий искусственного интеллекта в сферы деятельности союза. В частности, такие системы уже сейчас могут использовать для прогнозирования торговых потоков и оценки влияния таможенных пошлин», — сказал Касым-Жомарт Токаев.
Он предложил коллегам по ЕЭАС подготовить совместное заявление об ответственном развитии искусственного интеллекта на пространстве объединения.
Президент Казахстана отметил, что уходящий 2025 год стал юбилейным для ЕАЭС и объединение уверенно шагнуло во второе десятилетие своего развития. «Обеспечен устойчивый рост взаимной торговли, успешно реализуются совместные инфраструктурные проекты, расширяется промышленная кооперация. Несмотря на глобальные потрясения последних лет, нам удалось сохранить позитивную экономическую динамику. Ожидается, что совокупный валовый внутренний продукт стран ЕАЭС в 2025 году увеличится на 2%. Согласно прогнозам, в ближайшие два года рост валового внутреннего продукта приобретет устойчивый характер», — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев. -0-