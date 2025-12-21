Токаев предложил начать работу по внедрению ИИ в деятельность ЕАЭС

«Мир вступил в эпоху тотальной цифровой трансформации и искусственного интеллекта. Считаю, что мы должны идти в ногу со временем и обеспечить внедрение современных технологий во все сферы экономик стран — участниц ЕАЭС. Предлагаем начать работу над внедрением технологий искусственного интеллекта в сферы деятельности союза. В частности, такие системы уже сейчас могут использовать для прогнозирования торговых потоков и оценки влияния таможенных пошлин», — сказал Касым-Жомарт Токаев.