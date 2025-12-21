Ричмонд
Пашинян поблагодарил Алиева за решение о разблокировке транзита грузов в Армению

21 декабря, Санкт-Петербург /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян поблагодарил Президента Азербайджана Ильхама Алиева за решение о разблокировке транзита грузов в Армению. Об этом армянский лидер заявил на саммите Евразийского экономического союза в Санкт-Петербурге, передает корреспондент БЕЛТА.

Пашинян назвал беспрепятственное функционирование внутреннего рынка одной из задач интеграции в ЕАЭС.

«Выражаю признательность Президенту Азербайджанской Республики за решение о разблокировке транзита грузов в Армению через территорию Азербайджана, а также создание условий для начала двусторонней торговли. Это одно из первых важнейших достижений в рамках установления мира и стабильности в регионе», — сказал премьер-министр. -0-

