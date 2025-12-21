Путин и Лукашенко сказали о нерешенных вопросах между Беларусью и Россией

«Мы с вами еще в Бишкеке (на полях саммита ОДКБ в ноябре 2025-го. — Ред.) договорились, что не будем перегружаться практическими вопросами двусторонних отношений. Во-первых, правильно, их совсем немного, правительства неплохо работают. Мы, как договорились, если уже что-то не решат, тогда наверху пускай вытаскивают вопросы. Таких один-два вопроса, которые надо согласовать».