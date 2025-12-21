Путин и Лукашенко сказали о нерешенных вопросах между Беларусью и Россией

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко перед заседанием Высшего Евразийского экономического совета, которое проходит в Санкт-Петербурге, оценили масштаб нерешенных вопросов между Беларусью и Россией, пишет БелТА.
Так, Владимир Путин сказал, что правительства двух стран ведут плотную работу. А перед его приездом в Санкт-Петербург российский премьер Михаил Мишустин проинформировал президента РФ о взаимодействии с Беларусью.
«Фактически никаких вопросов, требующих нашего внимания, практически нет. Но тем не менее всегда находится то, о чем можно поговорить», — сказал Путин.
В свою очередь Александр Лукашенко заявил:
«Мы с вами еще в Бишкеке (на полях саммита ОДКБ в ноябре 2025-го. — Ред.) договорились, что не будем перегружаться практическими вопросами двусторонних отношений. Во-первых, правильно, их совсем немного, правительства неплохо работают. Мы, как договорились, если уже что-то не решат, тогда наверху пускай вытаскивают вопросы. Таких один-два вопроса, которые надо согласовать».
Также Лукашенко добавил:
«А так вообще-то мы реализовываем все договоренности, начиная от военно-технического, военного, оборонного сотрудничества до экономики. Вопросов тут практически нет».
