Министр обороны Бельгии пошутил про Украину

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Министр обороны Бельгии Тео Франкен пошутил про Украину в поздравлении с днем рождения для премьер-министра Барта де Вевера в соцсети X.

Источник: AP 2024

«По пути на Украину на самолете А400М, в нашей первой поездке за границу (Евросоюза. — Прим. Ред.). (Жерара— Прим. Ред.) Депардье и (Башара — Прим. Ред.) Асада не видно», — написал он.

Чиновник также прикрепил к поздравлению совместную фотографию с премьером на фоне самолета. При этом он не уточнил, когда был сделан этот снимок.

В пятницу де Вевер, отвергший на саммите ЕС идею о конфискации активов России, пошутил о поездке на дачу в Санкт-Петербург. В завершении пресс-конференции он заявил, что с ним по соседству живут актер Жерар Депардье и бывший президент Сирии Башар Асад, а сам он «мог бы стать в России мэром».

