Министр обороны Бельгии пошутил про Украину

«По пути на Украину на самолете А400М, в нашей первой поездке за границу (Евросоюза. — Прим. Ред.). (Жерара— Прим. Ред.) Депардье и (Башара — Прим. Ред.) Асада не видно», — написал он.
Чиновник также прикрепил к поздравлению совместную фотографию с премьером на фоне самолета. При этом он не уточнил, когда был сделан этот снимок.
