Министр обороны Бельгии пошутил про Украину

В пятницу де Вевер, отвергший на саммите ЕС идею о конфискации активов России, пошутил о поездке на дачу в Санкт-Петербург. В завершении пресс-конференции он заявил, что с ним по соседству живут актер Жерар Депардье и бывший президент Сирии Башар Асад, а сам он «мог бы стать в России мэром».