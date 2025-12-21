Лукашенко назвал ключевую тему для цифровизации в ЕАЭС

«Под пристальным вниманием весь год были вопросы реализации дорожной карты по созданию благоприятных условий для электронной торговли, развитию современных товаропроводящих каналов. Не без проблем — мы об этом говорили в узком составе. Мы эту проблему решаем и, насколько возможно, движемся в этом направлении», — сказал Александр Лукашенко.