Лукашенко назвал ключевую тему для цифровизации в ЕАЭС

21 декабря, Санкт-Петербург /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе назвал ключевую тему для цифровизации в ЕАЭС, передает корреспондент БЕЛТА.
«Под пристальным вниманием весь год были вопросы реализации дорожной карты по созданию благоприятных условий для электронной торговли, развитию современных товаропроводящих каналов. Не без проблем — мы об этом говорили в узком составе. Мы эту проблему решаем и, насколько возможно, движемся в этом направлении», — сказал Александр Лукашенко.
Глава государства отметил, что для цифровизации в ЕАЭС цифровая подпись является ключевой темой. Это особенно актуально в контексте осуществления госзакупок, рынок которых в странах Союза по итогам 2025 года может превысить уровень, достигнутый в 2024 году, а это более $143 млрд.
«Вообще, цифровая среда должна вносить ощутимый вклад в конкурентоспособность наших экономик, а не создавать дополнительные барьеры внутри ЕАЭС», — подчеркнул Президент. -0-