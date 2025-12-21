Ричмонд
Лукашенко назвал ключевую тему для цифровизации в ЕАЭС

«Под пристальным вниманием весь год были вопросы реализации дорожной карты по созданию благоприятных условий для электронной торговли, развитию современных товаропроводящих каналов. Не без проблем — мы об этом говорили в узком составе. Мы эту проблему решаем и, насколько возможно, движемся в этом направлении», — сказал Александр Лукашенко.

21 декабря, Санкт-Петербург /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе назвал ключевую тему для цифровизации в ЕАЭС, передает корреспондент БЕЛТА.

«Под пристальным вниманием весь год были вопросы реализации дорожной карты по созданию благоприятных условий для электронной торговли, развитию современных товаропроводящих каналов. Не без проблем — мы об этом говорили в узком составе. Мы эту проблему решаем и, насколько возможно, движемся в этом направлении», — сказал Александр Лукашенко.

Лукашенко оценил итоги работы ЕАЭС за пятилетний период на конкретных цифрах Лукашенко: интерес Глобального большинства к ЕАЭС показывает актуальность евразийской модели интеграции.

Глава государства отметил, что для цифровизации в ЕАЭС цифровая подпись является ключевой темой. Это особенно актуально в контексте осуществления госзакупок, рынок которых в странах Союза по итогам 2025 года может превысить уровень, достигнутый в 2024 году, а это более $143 млрд.

«Вообще, цифровая среда должна вносить ощутимый вклад в конкурентоспособность наших экономик, а не создавать дополнительные барьеры внутри ЕАЭС», — подчеркнул Президент. -0-

Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
