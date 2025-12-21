Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Опрос: только около 20% немцев довольны работой Мерца на посту канцлера

Согласно результатам опроса, работу немецкого канцлера 66% респондентов оценивают отрицательно. Еще 12% опрошенных затруднились с оценкой или не стали отвечать на вопрос.

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рейтинг канцлера Германии Фридриха Мерца остается на крайне низком уровне: только 22% немцев довольны его работой на посту главы правительства ФРГ. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологическим институтом INSA по заказу газеты Bild am Sonntag, информирует ТАСС.

СМИ: Мерц потерпел третье за неделю политическое поражение.

Согласно результатам опроса, работу немецкого канцлера 66% респондентов оценивают отрицательно. Еще 12% опрошенных затруднились с оценкой или не стали отвечать на вопрос.

Не лучше обстоят дела и с рейтингом правительства Германии в целом. Его работой доволен только 21% респондентов, недовольны 69%. Каждый десятый затруднился с ответом.

Исследование проводилось 18−19 декабря. В нем принял участие 1001 человек.

Среди политических партий изменений по сравнению результатами опроса, который проводился на прошлой неделе, почти не произошло. Только «Зеленые» добавили 1 п.п., за них готовы проголосовать 12% респондентов. Возглавляет рейтинг «Альтернатива для Германии» (АдГ) с 26%, на втором месте консервативный блок ХДС/ХСС с 24%, на третьем — социал-демократы с 14%. Этот опрос, в котором принял участие 1201 человек, проводился в период с 15 по 19 декабря. -0-

Узнать больше по теме
ХДС/ХСС в Германии: кто одержал победу на парламентских выборах 2025 года
Германия уже многие годы считается одной из сильнейших стран Евросоюза. Но в последние годы в стране назрел политический кризис, приведший к досрочным выборам в парламент. В статье разбираем одного из участников голосования, блок ХДС/ХСС в Германии: выяснили, как он относится к России и как собирается влиять на положение дел в ФРГ.
Читать дальше