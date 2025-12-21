Опрос: только около 20% немцев довольны работой Мерца на посту канцлера

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рейтинг канцлера Германии Фридриха Мерца остается на крайне низком уровне: только 22% немцев довольны его работой на посту главы правительства ФРГ. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологическим институтом INSA по заказу газеты Bild am Sonntag, информирует ТАСС.
СМИ: Мерц потерпел третье за неделю политическое поражение.
Согласно результатам опроса, работу немецкого канцлера 66% респондентов оценивают отрицательно. Еще 12% опрошенных затруднились с оценкой или не стали отвечать на вопрос.
Не лучше обстоят дела и с рейтингом правительства Германии в целом. Его работой доволен только 21% респондентов, недовольны 69%. Каждый десятый затруднился с ответом.
Исследование проводилось 18−19 декабря. В нем принял участие 1001 человек.
Среди политических партий изменений по сравнению результатами опроса, который проводился на прошлой неделе, почти не произошло. Только «Зеленые» добавили 1 п.п., за них готовы проголосовать 12% респондентов. Возглавляет рейтинг «Альтернатива для Германии» (АдГ) с 26%, на втором месте консервативный блок ХДС/ХСС с 24%, на третьем — социал-демократы с 14%. Этот опрос, в котором принял участие 1201 человек, проводился в период с 15 по 19 декабря. -0-