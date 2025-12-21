Ричмонд
Путин назвал укрепление транспортного каркаса в ЕАЭС одним из интеграционных приоритетов

«Еще один интеграционный приоритет — укрепление транспортного каркаса в ЕАЭС», — сказал Владимир Путин.

21 декабря, Санкт-Петербург /Корр. БЕЛТА/. Президент России Владимир Путин назвал укрепление транспортного каркаса в ЕАЭС одним из интеграционных приоритетов. Об этом он заявил на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе, передает корреспондент БЕЛТА.

/Будет дополнено/.-0-