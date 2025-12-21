Токаев: следующий саммит ЕАЭС пройдет 28−29 мая 2026 года в Астане

Очередное заседание Евразийского экономического союза (ЕАЭС) планируется провести 28−29 мая 2026 года в Астане, сообщил лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
«Следующее заседание, как уже договорились, экономического союза, состоится 28−29 мая 2026 года в Астане», — сказал он, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко на заседании ЕАЭС в узком составе в Санкт-Петербурге сообщил, что в 2026 году председательство в органах объединения перейдёт к Казахстану.
Напомним, российский лидер Владимир Путин 21 и 22 декабря планирует находиться с рабочей поездкой в Петербурге. В воскресенье в Северной столице проходит очередное заседание Высшего Евразийского экономического совета.