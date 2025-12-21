Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Токаев: следующий саммит ЕАЭС пройдет 28−29 мая 2026 года в Астане

Президент Казахстана объявил дату и место проведения очередного заседания Евразийского экономического союза.

Очередное заседание Евразийского экономического союза (ЕАЭС) планируется провести 28−29 мая 2026 года в Астане, сообщил лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«Следующее заседание, как уже договорились, экономического союза, состоится 28−29 мая 2026 года в Астане», — сказал он, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко на заседании ЕАЭС в узком составе в Санкт-Петербурге сообщил, что в 2026 году председательство в органах объединения перейдёт к Казахстану.

Напомним, российский лидер Владимир Путин 21 и 22 декабря планирует находиться с рабочей поездкой в Петербурге. В воскресенье в Северной столице проходит очередное заседание Высшего Евразийского экономического совета.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше