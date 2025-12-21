Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, что Лукашенко подарил Путину

Во время поездки в Санкт-Петербург президент Республики Беларусь Александр Лукашенко подарил президенту РФ Владимиру Путину картину, нарисованную специально для него. Об этом рассказала пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт.

Лукашенко подарил картину в Санкт-Петербурге, рассказала Эйсмонт (архивное фото).

Во время поездки в Санкт-Петербург президент Республики Беларусь Александр Лукашенко подарил президенту РФ Владимиру Путину картину, нарисованную специально для него. Об этом рассказала пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт.

«В этот раз мы привезли то, что пообещали еще в прошлый раз, потому что мы ждали именно этого приезда в Российскую Федерацию, в северную столицу России. Ту самую масштабную, красивую, с белорусской душой нарисованную специально для президента России картину мы привезли», — заявила Наталья Эйсмонт. Ее слова приводит «Первый канал».

Ранее Владимир Путин в беседе с Александром Лукашенко отмечал, что с интересом слушал его недавнее выступление в прямом эфире и поблагодарил за высокую оценку уровня российско-белорусских отношений. Рабочий визит Лукашенко в Санкт-Петербург 21−22 декабря приурочен к саммитам Евразийского экономического союза и СНГ, в рамках которых запланирована и отдельная встреча лидеров двух стран.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше