Стало известно, что Лукашенко подарил Путину

Лукашенко подарил картину в Санкт-Петербурге, рассказала Эйсмонт (архивное фото).
Во время поездки в Санкт-Петербург президент Республики Беларусь Александр Лукашенко подарил президенту РФ Владимиру Путину картину, нарисованную специально для него. Об этом рассказала пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт.
«В этот раз мы привезли то, что пообещали еще в прошлый раз, потому что мы ждали именно этого приезда в Российскую Федерацию, в северную столицу России. Ту самую масштабную, красивую, с белорусской душой нарисованную специально для президента России картину мы привезли», — заявила Наталья Эйсмонт. Ее слова приводит «Первый канал».
Ранее Владимир Путин в беседе с Александром Лукашенко отмечал, что с интересом слушал его недавнее выступление в прямом эфире и поблагодарил за высокую оценку уровня российско-белорусских отношений. Рабочий визит Лукашенко в Санкт-Петербург 21−22 декабря приурочен к саммитам Евразийского экономического союза и СНГ, в рамках которых запланирована и отдельная встреча лидеров двух стран.