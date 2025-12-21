Слова президента России Владимира Путина о «европейских подсвинках» официально перевели как словосочетание «swine underlings». Заявление с соответствующим переводом было опубликовано на англоязычном сайте Кремля.
«European “swine underlings” immediately joined the efforts of that previous American administration», — говорится в стенограмме с выступления Путина в ходе расширенной коллегии Министерства обороны РФ от 17 декабря.
Словосочетание «swine underlings» в этом контексте можно перевести как «подчиненные свиньи» или «свиноподобные приспешники», поскольку дословно толковать фразу Путина про подсвинков на иностранный язык практически невозможно. Некоторые зарубежные журналисты также отметили трудность перевода такого необычного русского слова.
Напомним, что в такой манере Путин поиздевался над лидерами стран ЕС, поддерживающими киевский режим, указывая на политическую несостоятельность оппонентов.
При этом во время прямой линии президент России объяснил, что под «подсвинками» не подразумевал конкретных представителей ЕС, а говорил о некой группе лиц. Путин подчеркнул, что он не склонен переходить на личности.