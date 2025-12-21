Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала опубликованный пресс-службой Кремля перевод слова «подсвинки». Его применил президент Владимир Путин во время прямой линии 19 декабря. Оказалось, что наиболее корректно будет перевести это слово как swine underlings (свиноподобные приспешники/подручные свиньи).
«Курс Follow me (следуй за мной — прим. ред.)», — написала Захарова в телеграм-канале, сопроводив сообщение эмоджи (смайликом) в виде свиного пятачка.
Напомним, что Путин использовал это слово в отношении европейских политиков, которые пытаются украсть замороженные российские активы и спонсируют украинских террористов. Западные СМИ не сумели корректно, или даже близко перевести это слово. В основном использовались варианты piglet (поросенок) и little piggy (маленькая свинка), что абсолютно не передает заложенный смысл.
Ранее KP.RU сообщил, что западные журналисты назвали слово «подсвинки» новым и интересным для дипломатической международной сцены.