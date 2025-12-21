Напомним, что Путин использовал это слово в отношении европейских политиков, которые пытаются украсть замороженные российские активы и спонсируют украинских террористов. Западные СМИ не сумели корректно, или даже близко перевести это слово. В основном использовались варианты piglet (поросенок) и little piggy (маленькая свинка), что абсолютно не передает заложенный смысл.