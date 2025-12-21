Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова прокомментировала официальный перевод слова подсвинки от Кремля

Захарова намекнула европейским политикам на курсы по английскому от Кремля.

Источник: Комсомольская правда

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала опубликованный пресс-службой Кремля перевод слова «подсвинки». Его применил президент Владимир Путин во время прямой линии 19 декабря. Оказалось, что наиболее корректно будет перевести это слово как swine underlings (свиноподобные приспешники/подручные свиньи).

«Курс Follow me (следуй за мной — прим. ред.)», — написала Захарова в телеграм-канале, сопроводив сообщение эмоджи (смайликом) в виде свиного пятачка.

Напомним, что Путин использовал это слово в отношении европейских политиков, которые пытаются украсть замороженные российские активы и спонсируют украинских террористов. Западные СМИ не сумели корректно, или даже близко перевести это слово. В основном использовались варианты piglet (поросенок) и little piggy (маленькая свинка), что абсолютно не передает заложенный смысл.

Ранее KP.RU сообщил, что западные журналисты назвали слово «подсвинки» новым и интересным для дипломатической международной сцены.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше