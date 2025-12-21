В Майами проходит второй раунд переговоров по украинскому кризису между представителями России и США

Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.