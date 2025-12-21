В Майами проходит второй раунд переговоров по украинскому кризису между представителями России и США

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Майами проходит второй раунд переговоров по украинскому урегулированию между специальным представителем президента РФ, генеральным директором Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером. Об этом сообщает ТАСС.
Первый раунд прошел в субботу, 20 декабря, Дмитриев назвал дискуссию конструктивной.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявил, что Дмитриев на переговорах в США должен получить информацию о контактах Вашингтона с украинцами и европейцами.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. -0-