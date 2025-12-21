Жапаров поблагодарил Лукашенко, Путина и Токаева за поддержку в поставках нефтепродуктов

«Когда украинцы начали разрушать инфраструктурные объекты на территории России, прежде всего нефтеперерабатывающие, у вас исчезло топливо. Конечно, мы по обязательствам своим россиянам много чего поставляем, мощные два завода (работающие в Беларуси НПЗ. — Прим. БЕЛТА), но кыргызы попросили помочь: “Нет топлива!”. Мы откликнулись, договорились с Владимиром Владимировичем, оторвали кусочек от россиян и сотрудничаем с вами. У нас очень близкие, добрые отношения», — заявил Президент Беларуси. -0-