Жапаров поблагодарил Лукашенко, Путина и Токаева за поддержку в поставках нефтепродуктов

21 декабря, Санкт-Петербург /Корр. БЕЛТА/. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе выразил благодарность лидерам Беларуси, России и Казахстана за поддержку в поставках нефтепродуктов, передает корреспондент БЕЛТА.
Лукашенко обозначил приоритетные направления работы в ЕАЭС на предстоящие пять лет Путин: участие в работе ЕАЭС приносит странам серьезные дивиденды Токаев предложил начать работу по внедрению ИИ в деятельность ЕАЭС.
«Хотел бы выразить признательность уважаемым коллегам Владимиру Владимировичу Путину, Александру Григорьевичу Лукашенко и Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву за своевременную поддержку Кыргызской Республики в поставках нефтепродуктов. Это стало важным примером солидарности и практического партнерства в рамках Союза. Мы высоко ценим такое ответственное отношение и рассматриваем его как наглядное подтверждение взаимного доверия и готовность находить совместные решения даже в условиях объективных сложностей», — сказал Садыр Жапаров.
В конце ноября глава белорусского государства Александр Лукашенко заявил журналистам, что между Беларусью и Кыргызстаном прекрасные отношения. В качестве подтверждения он упомянул поддержку Кыргызстана в поставках нефтепродуктов.
«Когда украинцы начали разрушать инфраструктурные объекты на территории России, прежде всего нефтеперерабатывающие, у вас исчезло топливо. Конечно, мы по обязательствам своим россиянам много чего поставляем, мощные два завода (работающие в Беларуси НПЗ. — Прим. БЕЛТА), но кыргызы попросили помочь: “Нет топлива!”. Мы откликнулись, договорились с Владимиром Владимировичем, оторвали кусочек от россиян и сотрудничаем с вами. У нас очень близкие, добрые отношения», — заявил Президент Беларуси. -0-