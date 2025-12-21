Ричмонд
Лукашенко: в ЕАЭС будут рады видеть Узбекистан полноправным членом союза

«Что греха таить, рады будем видеть Узбекистан со временем полноправным членом ЕАЭС. Вы движетесь в этом направлении, многое делаете для этого. Согласитесь, было бы неплохо, если бы Узбекистан присоединился к нашей семье. Будем вам всегда рады», — сказал глава белорусского государства.

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ЕАЭС будут рады видеть Узбекистан полноправным членом союза. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на саммите ЕАЭС в Санкт-Петербурге, передает корреспондент БЕЛТА.

Президент Узбекистана выступил за промкооперацию в ЕАЭС и призвал устранять остающиеся барьеры.

В настоящее время Узбекистан является наблюдателем при ЕАЭС. Президент этой страны Шавкат Мирзиёев также принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе. -0-

