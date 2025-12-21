Ричмонд
Умеров анонсировал очередной раунд переговоров Украины и США в Майами

Украинская делегация в воскресенье, 21 декабря, продолжит переговоры с американской стороной в США. Как заявил секретарь СНБО Украины Умеров, возглавляющий украинскую переговорную группу, в сегодняшней встрече также будет участвовать глава Генштаба ВСУ Андрей Гнатов.

По словам Умерова, делегация Украины «рассчитывает на переход от консультаций к практическим решениям».

Ранее сообщалось, что второй день переговоров в Майами, посвящённых украинскому урегулированию, открылся прибытием российского спецпредставителя Кирилла Дмитриева. Он присоединился к американским коллегам — спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу и зятю главы государства Джареду Кушнеру — на той же площадке, где проходили вчерашние обсуждения.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

