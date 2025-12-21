Токаев: Следующее заседание глав стран ЕАЭС пройдёт 28−29 мая в Астане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил, что очередное заседание Евразийского экономического союза (ЕАЭС) пройдет 28−29 мая 2026 года в Астане. Это заявление было сделано им во время выступления на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге.