Токаев: Следующее заседание глав стран ЕАЭС пройдёт 28−29 мая в Астане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил, что очередное заседание Евразийского экономического союза (ЕАЭС) пройдет 28−29 мая 2026 года в Астане. Это заявление было сделано им во время выступления на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге.

Источник: Life.ru

«Следующее заседание [Евразийского] экономического союза, как мы уже договорились, состоится 28−29 мая 2026 года в Астане», — сказал казахстанский лидер.

Сегодня вечером Путин в Санкт-Петербурге открыл заседание Высшего Евразийского экономического совета. Первоначальный этап переговоров проходит в формате ограниченного состава, в котором принимают участие президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров и председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

