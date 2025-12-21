Токаев: Следующее заседание глав стран ЕАЭС пройдёт 28−29 мая в Астане

«Следующее заседание [Евразийского] экономического союза, как мы уже договорились, состоится 28−29 мая 2026 года в Астане», — сказал казахстанский лидер.
Сегодня вечером Путин в Санкт-Петербурге открыл заседание Высшего Евразийского экономического совета. Первоначальный этап переговоров проходит в формате ограниченного состава, в котором принимают участие президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров и председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев.
