Экипаж вертолета из россиян и белорусов в ближайшее время покинет Тунис

«В посольство России в Тунисе поступило официальное письмо от киргизской компании-собственника воздушного судна с просьбой оказать содействие в урегулировании ситуации, в которой оказался экипаж вертолёта МИ-26Т, состоящий из семерых граждан России и двоих граждан Белоруссии. Проблема заключалась в отсутствии у воздушного судна разрешения на перелет в следующий пункт маршрута, которое так и не было получено на данный момент. В результате с властями Туниса достигнута договоренность, что экипаж покинет страну в ближайшее время», — заявили в российском посольстве в Тунисе.