Экипаж вертолета из россиян и белорусов в ближайшее время покинет Тунис

КАИР, 21 дек — РИА Новости. Экипаж вертолета Ми-26 в составе семи граждан России и двоих белорусов, застрявший в тунисском аэропорту Джерба, в ближайшее время покинет Тунис, проблема была в отсутствии разрешения на перелет в следующий пункт маршрута, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в стране.

Источник: © РИА Новости

Ранее один из пилотов рассказал РИА Новости, что экипаж вертолета Ми-26, состоящий из семи граждан России и двоих белорусов, третьи сутки без объяснения причин удерживают в аэропорту города Джерба в Тунисе. По его словам, первые сутки экипаж провел на скамейках в зоне прилета, а в субботу было выделено отдельное помещение, где есть несколько диванов, на которых можно спать.

«В посольство России в Тунисе поступило официальное письмо от киргизской компании-собственника воздушного судна с просьбой оказать содействие в урегулировании ситуации, в которой оказался экипаж вертолёта МИ-26Т, состоящий из семерых граждан России и двоих граждан Белоруссии. Проблема заключалась в отсутствии у воздушного судна разрешения на перелет в следующий пункт маршрута, которое так и не было получено на данный момент. В результате с властями Туниса достигнута договоренность, что экипаж покинет страну в ближайшее время», — заявили в российском посольстве в Тунисе.