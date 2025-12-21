Саакашвили в день рождения пожаловался на облысение в тюрьме

Саакашвили заявил, что страдает от выпадения волос, которое связывает с постоянной пылью от расположенного вблизи цементного завода. Он также подробно описал свою камеру, утверждая, что она находится в самом конце коридора на последнем этаже. По этой причине пространство практически лишено солнечного света, а доставка питания и передач занимает много времени.