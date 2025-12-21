Саакашвили в день рождения пожаловался на облысение в тюрьме

Саакашвили заявил, что страдает от выпадения волос, которое связывает с постоянной пылью от расположенного вблизи цементного завода. Он также подробно описал свою камеру, утверждая, что она находится в самом конце коридора на последнем этаже. По этой причине пространство практически лишено солнечного света, а доставка питания и передач занимает много времени.
Он предположил, что такое изолированное размещение может быть преднамеренной мерой для затруднения любого потенциального силового освобождения. Ежедневные прогулки, по его словам, происходят в тесном вольере, который он сравнил с плохими условиями для хищников в зоопарке.
Напомним, Саакашвили отбывает 12,5 лет лишения свободы в Руставской тюрьме неподалёку от Тбилиси. Он обвиняется в коррупции и ряде других преступлений, против него также ведутся дополнительные судебные процессы.
Ранее Михаил Саакашвили официально обратился к главарю киевского режима Владимиру Зеленскому с просьбой о включении его в список гражданских пленных, находящихся в руках противника. В обращении он напомнил, что ранее занимал пост главы Одесской областной государственной администрации и возглавлял исполнительный комитет Национального совета реформ. Он просит признать его незаконно удерживаемым «пророссийским режимом Грузии» и включить в соответствующий список с всеми юридическими последствиями.
