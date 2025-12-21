Ричмонд
Куба решительно осудила эскалацию в Карибском регионе

С. -ПЕТЕРБУРГ, 21 дек — РИА Новости. Куба решительно осудила эскалацию в Карибском регионе и предупредила мировое сообщество об опасности, заявил президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес.

Источник: РИА Новости

«Куба решительно осудила и предупредила мировое сообщество об опасной и угрожающей военной эскалации в Карибском регионе», — заявил президент Кубы в видеообращении, показанном в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета, которое проходит в воскресенье в Санкт-Петербурге.