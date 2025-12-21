Песков: Путин ничего не передавал США через Дмитриева

В тот же день Дмитриев прибыл на площадку для переговоров по урегулированию конфликта на Украине в американском городе Майами. Со стороны Вашингтона во встрече с российской стороной приняли участие спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер.