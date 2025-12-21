Ричмонд
Песков: Путин ничего не передавал США через Дмитриева

Президент России Владимир Путин ничего не передавал представителям администрации США через своего специального представителя Кирилла Дмитриева. Об этом в воскресенье, 21 декабря, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Нет, главное — получить информацию, — уточнил представитель Кремля в интервью Первому каналу.

Так он ответил на вопрос журналистов о том, передавал ли Путин что-то американским представителям через Дмитриева.

В тот же день Дмитриев прибыл на площадку для переговоров по урегулированию конфликта на Украине в американском городе Майами. Со стороны Вашингтона во встрече с российской стороной приняли участие спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер.

Ранее Кирилл Дмитриев назвал «конструктивными» переговоры со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

17 декабря Кирилл Дмитриев высказался о приостановке соглашения США и Великобритании о технологиях, заявив, что в нем Москва может заменить Лондон. Он также подчеркнул, что Британия должна научиться решать «настоящие проблемы, а не выдуманные».

