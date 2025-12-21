Президент Узбекистана выступил за промкооперацию в ЕАЭС и призвал устранять остающиеся барьеры

Говоря о приоритетах расширения взаимодействия с ЕАЭС, лидер Узбекистана в качестве ключевой задачи обозначил поэтапное устранение торговых барьеров. «Считаем необходимым активизировать координацию между институтами СНГ и ЕАЭС для сближения подходов в техническом регулировании санитарных и фитосанитарных норм. Целесообразно разработать дорожную карту по устранению избыточных процедур и унификации требований», — сказал Президент.