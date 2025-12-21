Ричмонд
Президент Узбекистана выступил за промкооперацию в ЕАЭС и призвал устранять остающиеся барьеры

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поддержал развитие промкооперации в Евразийском экономическом союзе и призвал устранять остающиеся барьеры. Об этом он заявил на саммите Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге, передает корреспондент БЕЛТА.

Говоря о приоритетах расширения взаимодействия с ЕАЭС, лидер Узбекистана в качестве ключевой задачи обозначил поэтапное устранение торговых барьеров. «Считаем необходимым активизировать координацию между институтами СНГ и ЕАЭС для сближения подходов в техническом регулировании санитарных и фитосанитарных норм. Целесообразно разработать дорожную карту по устранению избыточных процедур и унификации требований», — сказал Президент.

Лукашенко: в ЕАЭС будут рады видеть Узбекистан полноправным членом союза.

Для оперативного решения вопросов, связанных с различиями в техническом регулировании, сертификации и таможенном администрировании, он предложил создать совместную координационную группу Узбекистан — ЕАЭС по тарифным и нетарифным барьерам.

«Особое внимание уделяем развитию промышленной кооперации. Необходимо совместно сформировать перечень проектов в машиностроении, энергетике, агропромышленном комплексе, химической и других отраслях. В связи со вступлением Узбекистана в ЕАБР целесообразно вместе определить стратегические направления партнерства и разработать дорожную карту, охватывающую приоритетные инфраструктурные и зеленые проекты, а также поддержку малого и среднего бизнеса», — предложил Шавкат Мирзиёев.

Президент Узбекистана заявил о намерении усилить взаимодействие с партнерами по ЕАЭС в сфере цифровых технологий. «Предлагаем подготовить дорожную карту по сопряжению цифровых платформ, включая электронную торговлю и цифровую маркировку. Приоритетом также видим цифровизацию таможенного администрирования и переход к бесшовной модели грузовых перевозок», — сказал он.

«Мы заинтересованы в присоединении к технологическим платформам ЕАЭС, охватывающим такие направления, как биомедицина, новые материалы, агротехнологии, энергетика и робототехника», — заявил Шавкат Мирзиёев.

Он также отметил готовность Узбекистана подключиться к формированию интегрированного информационного ресурса в сфере туризма: «Такой подход позволит обеспечить сопряженность туристических продуктов наших стран».

«Узбекистан привержен дальнейшему расширению практического взаимодействия с ЕАЭС», — подчеркнул Шавкат Мирзиёев. -0-