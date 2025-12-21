Ричмонд
Белорусская делегация привезла в Петербург подарок для Путина

Белорусская делегация доставила в Санкт-Петербург картину, подаренную Александром Лукашенко Владимиру Путину ко дню рождения.

Источник: Аргументы и факты

Белорусская делегация привезла в Санкт-Петербург подарок для президента России Владимира Путина. Речь идет о картине, которую президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее пообещал подарить российскому лидеру ко дню рождения.

Об этом сообщила пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт. По ее словам, картина была специально написана для президента России и отражает «белорусскую душу». Эйсмонт отметила, что подарок доставили именно во время визита в северную столицу России, как и планировалось ранее.

Ранее сообщалось, что Лукашенко намеревался подарить Путину картину с видами Валаама.

Президент Белоруссии находится в России для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета, а также в неформальной встрече глав государств СНГ.

Также в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета Александр Лукашенко сообщил, что в 2026 году председательство в органах Евразийского экономического союза перейдет к Казахстану. По его словам, это предусмотрено установленным порядком и, как ожидается, придаст дополнительный импульс развитию евразийской экономической интеграции.

