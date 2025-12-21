Противники отношений России с КНДР пытаются мешать, заявила Захарова

Она напомнила, что российская позиция относительно сотрудничества с Пхеньяном последовательна и носит принципиальный характер, не подвержена политической конъюнктуре, основывается на долгосрочных стратегических национальных интересах наших стран в соответствии с духом и буквой Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве от 19 июня 2024 года.