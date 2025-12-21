Противники отношений России с КНДР пытаются мешать, заявила Захарова

«Противники нашего сотрудничества с КНДР не оставляют тщетных попыток вбить клин в российско-корейское всеобъемлющее стратегическое партнерство, посеять недоверие между союзными странами и народами России и КНДР», — заявила Захарова, текст ее заявления опубликован на сайте МИД РФ.
Она напомнила, что российская позиция относительно сотрудничества с Пхеньяном последовательна и носит принципиальный характер, не подвержена политической конъюнктуре, основывается на долгосрочных стратегических национальных интересах наших стран в соответствии с духом и буквой Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве от 19 июня 2024 года.
«Любые попытки подорвать братское союзничество Москвы и Пхеньяна, скреплённое кровью в борьбе с общими врагами, обречены на провал. Народ России никогда не забудет помощи, оказанной КНДР в освобождении нашей Родины от украинских нацистов», — заверила она.