Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин: Всё больше стран хотят сотрудничать с Евразийским экономическим союзом

Президент России Владимир Путин, выступая на саммите ЕАЭС, констатировал нарастающую тенденцию к установлению взаимовыгодных партнёрских отношений с Евразийским экономическим союзом со стороны других государств.

Источник: Life.ru

Фрагмент выступления Путина на саммите ЕАЭС. Видео © Telegram / Кремль. Новости.

«Всё больше стран и многосторонних структур выражают готовность выстраивать взаимоотношения с нашим объединением. Продолжает расширяться круг преференциальных внешнеторговых партнёров ЕАЭС», — сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что уже действует соглашение о создании зоны свободной торговли с Исламской Республикой Иран. Кроме того, были достигнуты торговые договорённости с Объединёнными Арабскими Эмиратами и Монголией, а также намечено заключение аналогичного документа с Индонезией.

Вечером 21 декабря Путин в Санкт-Петербурге открыл заседание Высшего Евразийского экономического совета. Первоначальный этап переговоров проходит в формате ограниченного состава, в котором принимают участие президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров и председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше