Путин: Всё больше стран хотят сотрудничать с Евразийским экономическим союзом

Путин подчеркнул, что уже действует соглашение о создании зоны свободной торговли с Исламской Республикой Иран. Кроме того, были достигнуты торговые договорённости с Объединёнными Арабскими Эмиратами и Монголией, а также намечено заключение аналогичного документа с Индонезией.