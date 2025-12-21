Путин: Всё больше стран хотят сотрудничать с Евразийским экономическим союзом

Фрагмент выступления Путина на саммите ЕАЭС. Видео © Telegram / Кремль. Новости.
«Всё больше стран и многосторонних структур выражают готовность выстраивать взаимоотношения с нашим объединением. Продолжает расширяться круг преференциальных внешнеторговых партнёров ЕАЭС», — сказал глава государства.
Путин подчеркнул, что уже действует соглашение о создании зоны свободной торговли с Исламской Республикой Иран. Кроме того, были достигнуты торговые договорённости с Объединёнными Арабскими Эмиратами и Монголией, а также намечено заключение аналогичного документа с Индонезией.
Вечером 21 декабря Путин в Санкт-Петербурге открыл заседание Высшего Евразийского экономического совета. Первоначальный этап переговоров проходит в формате ограниченного состава, в котором принимают участие президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров и председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев.
