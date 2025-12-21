Ричмонд
Узбекистан намерен присоединиться к евразийским коридорам, сообщил Мирзиёев

С. -ПЕТЕРБУРГ, 21 дек — РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая в воскресенье на расширенном заседании Высшего совета ЕАЭС в Санкт-Петербурге, заявил, что Ташкент намерен присоединиться к евразийским коридорам.

Источник: © РИА Новости

«Проводится работа в формате совместной рабочей группы. Ее пятое заседание планируем провести в следующем году в Ташкенте. Мы также участвуем отраслевых программах ЕАЭС по развитию электронной торговли цифровизации грузоперевозок и борьбе с климатическими изменениями. Приветствую решение о начале переговоров по заключению соглашения об обмене информации о товарах транспортных средствах, перемещаемых через таможенные границы Узбекистана и ЕАЭС. Уверенны трансграничный обмен данными послужит росту эффективности таможенного контроля, уменьшению задержек и будет способствует интеграции наших транспортных систем в евразийские коридоры», — сказал узбекистанский лидер в своем выступлении.