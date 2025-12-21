ЕАЭС утвердил план действий на период до 2045 года

21 декабря, Санкт-Петербург /Корр. БЕЛТА/. Государства — участники ЕАЭС на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге утвердили план действий на период до 2045 года, передает корреспондент БЕЛТА.
Соглашение о свободной торговле подписано между Индонезией и ЕАЭС.
На заседании был подписан план мероприятий (дорожная карта) по реализации декларации о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках ЕАЭС до 2030 года и на период до 2045 года «Евразийский экономический путь».-0-