Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЕАЭС утвердил план действий на период до 2045 года

На заседании был подписан план мероприятий (дорожная карта) по реализации декларации о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках ЕАЭС до 2030 года и на период до 2045 года «Евразийский экономический путь».

21 декабря, Санкт-Петербург /Корр. БЕЛТА/. Государства — участники ЕАЭС на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге утвердили план действий на период до 2045 года, передает корреспондент БЕЛТА.

Соглашение о свободной торговле подписано между Индонезией и ЕАЭС.

На заседании был подписан план мероприятий (дорожная карта) по реализации декларации о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках ЕАЭС до 2030 года и на период до 2045 года «Евразийский экономический путь».-0-