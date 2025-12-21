Захарова опровергла слухи о переговорах России с Южной Кореей по поводу КНДР

По информации министерства, никакие консультации с южнокорейской стороной по тематике Корейского полуострова российская сторона сейчас не ведет. В заявлении подчеркивается, что Москва не обсуждает с представителями Сеула ни вопросы, затрагивающие двусторонние отношения Республики Корея и КНДР, ни тем более «ядерную проблему КНДР». Захарова указала, что для России такой «ядерной проблемы КНДР» не существует, поэтому у МИД РФ и в стране в целом нет назначенных представителей или специальных должностных лиц по этой тематике.