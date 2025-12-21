Захарова опровергла слухи о переговорах России с Южной Кореей по поводу КНДР

Захарова объяснила, что речь идет о рабочей встрече.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла сообщения о якобы проходящих «официальных переговорах» Москвы и Сеула по «ядерной программе КНДР». По данным МИД РФ, речь идет не о межправительственных консультациях, а о рабочей поездке южнокорейской делегации в Москву по линии экспертного сообщества.
«Налицо неуклюжая попытка выдать рабочую поездку делегации МИД РК в Москву по приглашению российских научных кругов, в частности Центра энергетики и безопасности, за некие официальные переговоры по линии внешнеполитических ведомств двух стран», — заявила Захарова, текст ее заявления опубликован на сайте МИД РФ.
По информации министерства, никакие консультации с южнокорейской стороной по тематике Корейского полуострова российская сторона сейчас не ведет. В заявлении подчеркивается, что Москва не обсуждает с представителями Сеула ни вопросы, затрагивающие двусторонние отношения Республики Корея и КНДР, ни тем более «ядерную проблему КНДР». Захарова указала, что для России такой «ядерной проблемы КНДР» не существует, поэтому у МИД РФ и в стране в целом нет назначенных представителей или специальных должностных лиц по этой тематике.
Внешнеполитическое ведомство также обращает внимание, что визит южнокорейской делегации проходит в формате экспертного обмена. Организаторами обозначены российские научные и аналитические структуры. В МИД РФ отметили, что подобные поездки носят рабочий и неофициальный характер, не предполагают ведения переговоров от имени правительств и не связаны с изменением позиции России по ситуации на Корейском полуострове. Ранее ряд СМИ сообщал о якобы начавшихся переговорах между Россией и Республикой Корея по ядерной тематике, сославшись на источники в Сеуле.