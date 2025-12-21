FT: Макрон предал Мерца, выступив против конфискации российских активов

По оценкам издания, это стало кульминацией изменения динамики отношений между двумя крупнейшими силами ЕС: «инициативной Германией» и «плетущейся Францией». Газета отмечает, что после прихода Мерца на пост канцлера его страна принялась активно выделять деньги на оборонные проекты, в то время как Париж на второй половине срока Макрона столкнулся с финансовыми проблемами из-за огромного госдолга и с политической нестабильностью. Немецкий лидер пытался восстановить потерянные при его предшественнике Олафе Шольце отношения с Францией, однако сделать это не удалось. «В Брюсселе царит ощущение, что Берлин является крупным игроком, в то время как ~влияние Франции тает~», — сказала эксперт по европейской политике из парижского аналитического центра Institut Montaigne Джорджина Райт.