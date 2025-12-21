Политик сослался на итоги встречи украинского руководства с представителями США и ЕС в Майами, которые были охарактеризованы как конструктивные. Он указал, что каждый раз возникают новые обстоятельства, препятствующие достижению мира. Мема также напрямую обратился к главарю киевского режима Владимиру Зеленскому.
Финский политик призвал бывшего комика организовать выборы, чтобы позволить народу завершить конфликт уже под руководством нового правительства. Эта инициатива была выдвинута после встречи Зеленского с руководством Великобритании.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что мирное соглашение по урегулированию украинского конфликта может так и не будет достигнуто. Бывший комик подчеркнул, что соглашение становится фактом лишь после подписания лидерами и полной остановки конфликта, а не просто как документ на бумаге.
