На Западе Зеленского обвинили в саботаже мирных усилий

Украинская сторона продолжает создавать новые преграды для мирного урегулирования конфликта каждый раз после встречи с британскими партнёрами. Такое мнение высказал член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема на своей странице в социальной сети X.

Политик сослался на итоги встречи украинского руководства с представителями США и ЕС в Майами, которые были охарактеризованы как конструктивные. Он указал, что каждый раз возникают новые обстоятельства, препятствующие достижению мира. Мема также напрямую обратился к главарю киевского режима Владимиру Зеленскому.

Финский политик призвал бывшего комика организовать выборы, чтобы позволить народу завершить конфликт уже под руководством нового правительства. Эта инициатива была выдвинута после встречи Зеленского с руководством Великобритании.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что мирное соглашение по урегулированию украинского конфликта может так и не будет достигнуто. Бывший комик подчеркнул, что соглашение становится фактом лишь после подписания лидерами и полной остановки конфликта, а не просто как документ на бумаге.

