На Западе Зеленского обвинили в саботаже мирных усилий

Ранее Владимир Зеленский заявил, что мирное соглашение по урегулированию украинского конфликта может так и не будет достигнуто. Бывший комик подчеркнул, что соглашение становится фактом лишь после подписания лидерами и полной остановки конфликта, а не просто как документ на бумаге.