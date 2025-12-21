Лукашенко привез Путину картину, которую обещал вручить лично после дня его рождения

Пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт сообщила, что в Санкт-Петербург белорусская делегация привезла картину для президента России Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС. Как мы писали, Лукашенко участвует 21 и 22 декабря в саммитах ЕАЭС и СНГ, а также встречается с главой РФ в северной столице страны.
«В этот раз мы привезли то, что пообещали еще в прошлый раз, — сказала Эйсмонт в беседе с Первым каналом. — Потому что мы ждали именно этого приезда в Российскую Федерацию, в северную столицу России, для того чтобы ту масштабную, красивую, с белорусской душой, нарисованную специально для Президента России картину мы привезли».
Напомним, ранее «Комсомолка» писала, что Лукашенко подарит Путину к прошедшему дню рождения картину с видами Валаама. Наталья Эйсмонт в середине октября 2025-го говорила, что президенты договорились: подарок будет вручен из рук в руки.
«Это такая достаточно масштабная и очень красивая картина, написанная по специальному заказу нашим известным белорусским художником Маслениковым. На этой картине изображены просто чудесные пейзажи Валаама», — отмечала Эйсмонт.
Тем временем президент Беларуси заявил о переносе сроков важных решений, констатировав неготовность к ним. А еще раскрыл, чью зарплату обсуждали очень долго.
Ранее Лукашенко заявил, что жизнь не дает расслабиться ему и президенту России Владимиру Путину.