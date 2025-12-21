Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко привез Путину картину, которую обещал вручить лично после дня его рождения

Лукашенко привез подарок Путину, который обещал вручить лично после дня рождения.

Источник: Комсомольская правда

Пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт сообщила, что в Санкт-Петербург белорусская делегация привезла картину для президента России Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС. Как мы писали, Лукашенко участвует 21 и 22 декабря в саммитах ЕАЭС и СНГ, а также встречается с главой РФ в северной столице страны.

«В этот раз мы привезли то, что пообещали еще в прошлый раз, — сказала Эйсмонт в беседе с Первым каналом. — Потому что мы ждали именно этого приезда в Российскую Федерацию, в северную столицу России, для того чтобы ту масштабную, красивую, с белорусской душой, нарисованную специально для Президента России картину мы привезли».

Напомним, ранее «Комсомолка» писала, что Лукашенко подарит Путину к прошедшему дню рождения картину с видами Валаама. Наталья Эйсмонт в середине октября 2025-го говорила, что президенты договорились: подарок будет вручен из рук в руки.

«Это такая достаточно масштабная и очень красивая картина, написанная по специальному заказу нашим известным белорусским художником Маслениковым. На этой картине изображены просто чудесные пейзажи Валаама», — отмечала Эйсмонт.

Тем временем президент Беларуси заявил о переносе сроков важных решений, констатировав неготовность к ним. А еще раскрыл, чью зарплату обсуждали очень долго.

Ранее Лукашенко заявил, что жизнь не дает расслабиться ему и президенту России Владимиру Путину.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше