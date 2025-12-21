Министр: Индонезия предоставляет ЕАЭС доступ на новый широкий рынок

«Сегодня мы делаем важный шаг для укрепления отношений между Индонезией и ЕАЭС. Подписание соглашения — не просто формальность. Данное событие отражает наше общее видение относительно укрепления экономического партнерства, — сказал министр. — Несмотря на значительную географическую удаленность нас объединяет твердое стремление укрепить наше партнерство, которое построено на принципе инклюзивности. Целью данного соглашения является расширение двусторонней торговли, обеспечение четких правил и правовой базы, а также создание благоприятной деловой среды для предпринимателей всех уровней».