Министр: Индонезия предоставляет ЕАЭС доступ на новый широкий рынок

21 декабря, Санкт-Петербург /Корр. БЕЛТА/. Индонезия с подписанием соглашения о свободной торговле предоставляет ЕАЭС доступ на новый широкий рынок. Об этом на саммите ЕАЭС в Санкт-Петербурге заявил министр торговли Индонезии Буди Сантосо, говоря на тему подписания соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами и Индонезией, передает корреспондент БЕЛТА.
«Сегодня мы делаем важный шаг для укрепления отношений между Индонезией и ЕАЭС. Подписание соглашения — не просто формальность. Данное событие отражает наше общее видение относительно укрепления экономического партнерства, — сказал министр. — Несмотря на значительную географическую удаленность нас объединяет твердое стремление укрепить наше партнерство, которое построено на принципе инклюзивности. Целью данного соглашения является расширение двусторонней торговли, обеспечение четких правил и правовой базы, а также создание благоприятной деловой среды для предпринимателей всех уровней».
Соглашение о свободной торговле подписано между Индонезией и ЕАЭС ЕАЭС утвердил план действий на период до 2045 года.
Буди Сантосо отметил, что с подписанием соглашения Индонезия предоставляет ЕАЭС доступ на новый широкий рынок, а Союз в свою очередь открывает Индонезии более широкий доступ на свой рынок. «Вместе мы сможем укрепить глобальные цепочки поставок, ускорить энергетический переход и развивать цифровую экономику», — сказал он.
«В ситуации глобальной неопределенности и протекционизма данное соглашение подчеркивает нашу приверженность к взаимному сотрудничеству, открытости и долгосрочной стабильности. Это достижение знаменует начало долгосрочного партнерства и уверенное движение вперед в духе взаимного уважения», — подчеркнул министр.
Индонезия — одна из самых густонаселенных стран мира, ее население составляет более чем 280 млн человек.