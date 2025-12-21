По инициативе Чехии о поставке за счет западных стран снарядов для ВСУ было собрано 100 миллиардов крон (4,1 миллиарда евро), сообщил бывший министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.
«Страны-доноры выделили около 100 млрд крон на международную инициативу по поставке боеприпасов Украине», — сказал он в эфире телеканала CNN Prima News.
По словам Липавского, вклад Праги в эту инициативу составил порядка двух-трех миллиардов крон (примерно 80−120 миллионов евро).
Инициатива была объявлена в начале 2023 года, в ее рамках Чехия сотрудничает в основном с Нидерландами и Данией. В общей сложности по ней Украина почти за три года получила около 4 миллионов снарядов, из них 1,8 миллионов были направлены Киеву в текущем году.
Отметим, Липавский занимал пост главы МИД Чехии до 15 декабря.
Ранее глава минобороны республики Яромир Зуна сообщил, что судьбу инициативы по боеприпасам для ВСУ решит правительство Чехии.
Напомним, спикер палаты депутатов чешского парламента и лидер движения SPD («Свобода и прямая демократия») Томио Окамура заявил, что деньги граждан Чехии не будут тратиться на закупку оружия и боеприпасов для Украины и поддержку продолжения конфликта.