Захарова опровергла сообщения о диалоге с Южной Кореей по ядерной программе КНДР

Захарова заявила, что для России не существует никакой ядерной проблемы КНДР.

Источник: Комсомольская правда

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова опровергла сообщения СМИ о переговорах с Южной Кореей по ядерной программе КНДР.

«Эти информационные вбросы не имеют под собой никаких оснований. Российская сторона не проводит каких-либо консультаций с южнокорейской стороной, не обсуждает с ней “ядерную проблему КНДР”, — говорится в заявлении Захаровой, опубликованном на официальном сайте МИД России.

Как подчеркнула дипломат, это связано с тем, что для России не существует никакой «ядерной проблемы КНДР». Захарова отметила, что подобными сообщениями противники сотрудничества Москвы и Пхеньяна пытаются вбить клин в российско-корейское стратегическое партнерство.

Ранее KP.RU сообщал, что Россия и КНДР наращивают всеобъемлющее стратегическое партнерство в рамках действующего договора, подписанного в 2024 году.

