Почти каждый второй житель Литвы столкнулся с ухудшением здоровья из-за очередей к врачам — исследование

Попасть на прием к семейному врачу без вынужденного ожидания могут только 5−7% граждан вне зависимости от района проживания. Для подавляющего числа людей период ожидания составляет до нескольких недель. При этом проблема долгого ожидания актуальна не только для приема семейных врачей, но и для узких специалистов государственных медучреждений.