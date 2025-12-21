Почти каждый второй житель Литвы столкнулся с ухудшением здоровья из-за очередей к врачам — исследование

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почти каждый второй житель Литвы столкнулся с ухудшением здоровья из-за продолжительных очередей к врачам. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенные компанией Spinter Research, сообщают литовские СМИ.
Как свидетельствуют результаты исследования, около 45% литовцев заявили, что хотя бы раз сталкивались с ухудшением здоровья из-за слишком долгого ожидания приема у врача.
«Значительная часть пациентов отмечает негативные последствия из-за долгих очередей. В крупных городах 14% населения хотя бы раз сталкивались с ухудшением здоровья из-за несвоевременной консультации, а 30% — более одного раза. Аналогичные цифры наблюдаются в районных центрах и сельской местности, что говорит о системном характере проблемы», — говорится в тексте исследования.
Попасть на прием к семейному врачу без вынужденного ожидания могут только 5−7% граждан вне зависимости от района проживания. Для подавляющего числа людей период ожидания составляет до нескольких недель. При этом проблема долгого ожидания актуальна не только для приема семейных врачей, но и для узких специалистов государственных медучреждений.
Исследование провела компания Spinter Research в сентябре 2025 года. В нем приняли участие 1017 жителей Литвы в возрасте от 18 до 75 лет. -0-