Посольство: власти Туниса не задерживали экипаж Ми-26 из Беларуси и России

Посольство России в Тунисе сообщило ТАСС, что власти североафриканской страны не задерживали членов экипажа Ми-26, состоящий из белорусов и россиян. Ранее сообщалось, что транспортный вертолет совершил плановую техническую посадку на острове Джерба.
Дипломаты уточняют:
«Проблема заключалась в отсутствии у воздушного судна разрешения на перелет в следующий пункт маршрута, которое так и не было получено на данный момент».
Также в диппредставительстве РФ озвучили договоренность с властями Туниса:
«Экипаж из семи граждан России и двух граждан Беларуси покинет страну в ближайшее время».
Тем временем Лукашенко привез Путину картину, которую обещал вручить лично после дня его рождения.
Также президент Беларуси заявил о переносе сроков важных решений, констатировав неготовность к ним. А еще раскрыл, чью зарплату обсуждали очень долго.
Ранее Лукашенко заявил, что жизнь не дает расслабиться ему и президенту России Владимиру Путину.