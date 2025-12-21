Ричмонд
Посольство: власти Туниса не задерживали экипаж Ми-26 из Беларуси и России

Стало известно, что Тунис не задерживал экипаж транспортного вертолета Ми-26 из Беларуси и России.

Источник: Комсомольская правда

Посольство России в Тунисе сообщило ТАСС, что власти североафриканской страны не задерживали членов экипажа Ми-26, состоящий из белорусов и россиян. Ранее сообщалось, что транспортный вертолет совершил плановую техническую посадку на острове Джерба.

Дипломаты уточняют:

«Проблема заключалась в отсутствии у воздушного судна разрешения на перелет в следующий пункт маршрута, которое так и не было получено на данный момент».

Также в диппредставительстве РФ озвучили договоренность с властями Туниса:

«Экипаж из семи граждан России и двух граждан Беларуси покинет страну в ближайшее время».

Тем временем Лукашенко привез Путину картину, которую обещал вручить лично после дня его рождения.

Также президент Беларуси заявил о переносе сроков важных решений, констатировав неготовность к ним. А еще раскрыл, чью зарплату обсуждали очень долго.

Ранее Лукашенко заявил, что жизнь не дает расслабиться ему и президенту России Владимиру Путину.