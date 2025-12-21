Ушаков рассказал, каких позиций будет придерживаться Россия

В интервью журналисту «России 1» Павлу Зарубину Ушаков сообщил, что РФ оценит, что можно принять, а что категорически нельзя из тех сигналов от США, которые привезет глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
«Мы будем держаться того, о чем мы условились в Анкоридже и на других встречах с американскими представителями», — сказал Ушаков.
Дмитриев прибыл в Майами ранее в субботу, сразу из аэропорта отправился на переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером, которые состоялись в гольф-клубе.