Ушаков рассказал, каких позиций будет придерживаться Россия

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Россия будет придерживаться позиций, которые обсуждались на Аляске и на других встречах с представителями США, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

В интервью журналисту «России 1» Павлу Зарубину Ушаков сообщил, что РФ оценит, что можно принять, а что категорически нельзя из тех сигналов от США, которые привезет глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«Мы будем держаться того, о чем мы условились в Анкоридже и на других встречах с американскими представителями», — сказал Ушаков.

Дмитриев прибыл в Майами ранее в субботу, сразу из аэропорта отправился на переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером, которые состоялись в гольф-клубе.

