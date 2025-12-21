Ричмонд
Посольство РФ: пилотов вертолета Ми-26 в Тунисе не задерживали

Власти Туниса не задерживали экипаж вертолета Ми-26 из россиян и белорусов, сообщили в посольстве РФ. Экипаж вскоре покинет страну.

Источник: Аргументы и факты

Власти Туниса не задерживали пилотов транспортного вертолета Ми-26, в состав экипажа которого входят граждане России и Белоруссии, сообщили в посольстве РФ в североафриканской стране.

В диппредставительстве пояснили, что вертолет совершил плановую техническую посадку в аэропорту острова Джерба, а возникшая ситуация была связана с отсутствием разрешения на перелет в следующий пункт маршрута. Необходимый документ к настоящему времени получен не был.

В результате с тунисскими властями была достигнута договоренность о том, что экипаж, состоящий из семи граждан России и двух граждан Белоруссии, покинет территорию страны в ближайшее время.

Ранее один из пилотов сообщал, что экипаж несколько суток находился в аэропорту Джербы в ожидании разрешения на дальнейший вылет. В посольстве подчеркнули, что речь шла не о задержании, а о технических и разрешительных процедурах.