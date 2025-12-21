Генштаб Беларуси оценил перспективу установления мира в украинском конфликте

Глава Генштаба Беларуси — первый замминистра обороны страны Павел Муравейко оценил в эфире телеканала СТВ перспективу установления мира в украинском конфликте.
По его словам, в 2026 году военная безопасность всего региона, к которому относится Беларусь, будет зависеть от развития событий и хода украинского военного конфликта. А еще от решений Соединенных Штатов Америки и Российской Федерации при обсуждении условий соблюдения мирного договора.
«И есть реальная вероятность, что напряженность и эскалация все-таки снизятся. Перспектива установления мира, — сказал Павел Муравейко о ситуации в рамках украинского конфликта, — конечно, существует. Над этим работает все мировое сообщество. Здравый смысл восторжествует над милитаристскими амбициями, мир будет установлен в этой стране, и эскалация напряженности снизится во всем регионе».
Кроме того, первый замглавы Минобороны напомнил, что Беларусь обеспечивает свою безопасность, не собираясь ни на кого нападать.
«Мы ни одно государство не рассматриваем в качестве своего противника и совсем готовы жить в мире и обеспечивать взаимную безопасность. При учете наших интересов и соблюдении нашей безопасности».
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко привез российскому коллеге Владимиру Путину картину, которую обещал вручить лично после дня его рождения.
Также президент Беларуси заявил о переносе сроков важных решений, констатировав неготовность к ним. А еще раскрыл, чью зарплату обсуждали очень долго.
Ранее Лукашенко заявил, что жизнь не дает расслабиться ему и президенту России Владимиру Путину.