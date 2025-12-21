Страны ЕАЭС и Индонезия подписали соглашение о свободной торговле

Узнать больше по теме

Алексей Оверчук: биография вице-премьера России и верного помощника Михаила Мишустина

Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук бережет информацию о личной жизни, а все его интервью и комментарии касаются лишь его профессиональных интересов. Какой путь прошел вице-премьер и как сильно он связан с Михаилом Мишустиным — рассказываем в материале.