Страны ЕАЭС и Индонезия подписали соглашение о свободной торговле

Страны-участники Евразийского экономического союза и Индонезия подписали соглашение о свободной торговле в ходе саммита ЕАЭС в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается в эфире телеканала «Россия 24».
На подписании документа российскую сторону представлял вице-премьер страны Алексей Оверчук. Соглашение о создании зоны свободной торговли обсуждалось в ходе визита в Россию президента Индонезии Прабово Субианто. Данный вопрос индонезийский лидер затрагивал на встрече с главой РФ Владимиром Путиным в начале декабря.
Согласно данным ЕАЭС, после заключения соглашения товарооборот между сторонами должен удвоится в течение трех-пяти лет. Участники союза смогут получить доступ на рынок Индонезии, продавая удобрения, энергоносители и оборудование, в то время как индонезийская сторона сможет расширить поставки кофе и пальмового масла.
Ранее KP.RU сообщал, что в заседании Высшего евразийского экономического совета приняли участие лидеры Беларуси, Казахстана, Киргизии и премьер-министр Армении. Президент России Владимир Путин также провел ряд встреч на полях мероприятия.