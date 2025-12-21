Ричмонд
Путин принял участие в церемонии вручения премии мира имени Толстого

В стенах Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова прошла торжественная церемония вручения международной премии мира имени Льва Толстого. Президент России Владимир Путин принял участие в этом событии, вручив премии лидерам Таджикистана, Киргизии и Узбекистана — Эмомали Рахмону, Садыру Жапарову и Шавкату Мирзиёеву соответственно.

Путин вручил премии мира имени Толстого президентам Узбекистана, Киргизии и Таджикистана. Видео © Telegram / Кремль. Новости.

Жюри присудило эту престижную общественную награду руководителям трёх стран в знак признания их весомого личного вклада в дело укрепления мира и безопасности в Центрально-Азиатском регионе. Важным событием стало подписание 31 марта 2025 года в Худжанде (Таджикистан) главами трёх государств Договора о точке стыка государственных границ и Худжандской декларации о вечной дружбе.

Вечером 21 декабря Путин в Санкт-Петербурге открыл заседание Высшего Евразийского экономического совета. Первоначальный этап переговоров проходит в формате ограниченного состава, в котором принимают участие президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров и председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

