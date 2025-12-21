Путин принял участие в церемонии вручения премии мира имени Толстого

Путин вручил премии мира имени Толстого президентам Узбекистана, Киргизии и Таджикистана. Видео © Telegram / Кремль. Новости.
Жюри присудило эту престижную общественную награду руководителям трёх стран в знак признания их весомого личного вклада в дело укрепления мира и безопасности в Центрально-Азиатском регионе. Важным событием стало подписание 31 марта 2025 года в Худжанде (Таджикистан) главами трёх государств Договора о точке стыка государственных границ и Худжандской декларации о вечной дружбе.
Вечером 21 декабря Путин в Санкт-Петербурге открыл заседание Высшего Евразийского экономического совета. Первоначальный этап переговоров проходит в формате ограниченного состава, в котором принимают участие президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров и председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев.
