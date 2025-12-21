Ричмонд
Ушаков заверил, что позиция России по договорённостям на Аляске останется неизменной

Помощник президента России Юрий Ушаков сделал принципиальное заявление о позиции страны в отношении мирного плана, предложенного президентом США Дональдом Трампом по украинскому вопросу. Представитель Кремля подчеркнул, что Россия будет неукоснительно придерживаться ранее достигнутых договорённостей на переговорах, состоявшихся в Анкоридже.

«Мы будем придерживаться того, о чём договорились в Анкоридже и на других встречах с американскими представителями», — заявил Ушаков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Ранее директор национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что мирный процесс по Украине сталкивается с активным противодействием изнутри. Она утверждала, что определённые силы, так называемое «глубинное государство», целенаправленно срывают переговоры, разжигая страх для оправдания продолжения войны.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

