Ушаков заверил, что позиция России по договорённостям на Аляске останется неизменной

«Мы будем придерживаться того, о чём договорились в Анкоридже и на других встречах с американскими представителями», — заявил Ушаков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
Ранее директор национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что мирный процесс по Украине сталкивается с активным противодействием изнутри. Она утверждала, что определённые силы, так называемое «глубинное государство», целенаправленно срывают переговоры, разжигая страх для оправдания продолжения войны.
