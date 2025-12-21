США задержали третий танкер у берегов Венесуэлы

По данным собеседников агентства, Bella 1, который находится под санкциями США, шел под флагом Панамы в Венесуэлу для загрузки.
Министерство безопасности США накануне подтвердило задержание второго танкера, а на прошлой неделе у берегов Венесуэлы был задержан находящийся под санкциями танкер Skipper. Как заявила глава Министерства безопасности США Кристи Ноэм, Соединенные Штаты будут и далее «пресекать незаконное перемещение нефти», доходы от которой, как утверждают американские власти, идут на финансирование наркоторговли в регионе.