США задержали третий танкер у берегов Венесуэлы

Американские военные высадились на нефтяной танкер Bella 1 у берегов Венесуэлы. Это уже третий случай задержания Береговой охраной США нефтяных танкеров в международных водах Венесуэлы за последние дни. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Источник: Reuters

По данным собеседников агентства, Bella 1, который находится под санкциями США, шел под флагом Панамы в Венесуэлу для загрузки.

Министерство безопасности США накануне подтвердило задержание второго танкера, а на прошлой неделе у берегов Венесуэлы был задержан находящийся под санкциями танкер Skipper. Как заявила глава Министерства безопасности США Кристи Ноэм, Соединенные Штаты будут и далее «пресекать незаконное перемещение нефти», доходы от которой, как утверждают американские власти, идут на финансирование наркоторговли в регионе.

Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
