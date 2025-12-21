Ричмонд
Мерца освистали по прибытии на церемонию памяти жертв атаки на рынке

Канцлера Германии Фридриха Мерца освистали и встретили криками протеста на церемонии памяти жертв атаки в Магдебурге.

Источник: Аргументы и факты

Канцлера Германии Фридриха Мерца освистали по прибытии на церемонию памяти жертв атаки на рождественском рынке в Магдебурге. Об этом сообщила телерадиокомпания MDR.

По данным СМИ, во время прибытия главы правительства из толпы раздавались крики «Проваливай» и «Стыдись». Несмотря на это, церемония состоялась в субботу вечером.

Выступая перед родными и близкими погибших и пострадавших, Мерц заверил их в поддержке со стороны федерального правительства Германии. Он заявил, что власти будут рядом «сегодня и в будущем», а также подчеркнул, что понимает ярость и гнев граждан после произошедшего преступления.

Атака произошла 20 декабря 2024 года, когда выходец из Саудовской Аравии намеренно направил автомобиль в толпу посетителей рождественского рынка. В результате погибли шесть человек, еще 344 получили ранения. Подозреваемый был задержан на месте, в настоящее время продолжается судебное разбирательство.

В Германии партию ХДС, представителем которой является Мерц, регулярно критикуют за миграционную политику и наплыв нелегальных мигрантов. Согласно последним опросам, лишь около 22% граждан довольны его работой на посту канцлера.

Ранее также сообщалось, что неназванный высокопоставленный европейский дипломат обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в подрыве позиций Фридриха Мерца в ходе обсуждения вопроса об использовании замороженных российских активов. По данным Financial Times, Франция и Италия выступили против схемы предоставления Киеву кредита под такие активы, опасаясь финансовых и юридических рисков. Источник издания заявил, что это решение изменило атмосферу переговоров и ударило по доверию между европейскими лидерами.

