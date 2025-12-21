Ричмонд
Ушаков: РФ будет держаться договоренностей с Аляски во всех версиях плана США

Юрий Ушаков заявил, что Россия рассмотрит новые предложения США по урегулированию на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Российская сторона во всех версиях мирного плана США по Украине будет придерживаться договоренностей, достигнутых в ходе саммита на Аляске. Об этом в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Мы будем держаться того, о чем мы условились в Анкоридже и на других встречах с американскими представителям», — подчеркнул политик.

Ушаков также сообщил, что Москва рассмотрит предложения США по итогам встречи спецпредставителя президента России Кирилла Дмитриева в Майами с американской делегацией. Помощник российского лидера отметил, что РФ будет смотреть, какие инициативы в контексте урегулирования можно будет принять, а какие нет.

Ранее KP.RU сообщал, что глава РФПИ Кирилл Дмитриев прибыл на второй раунд переговоров со спецпосланниками президента США Дональда Трампа — Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Встреча представителей стран прошла в Майами.

