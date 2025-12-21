Ричмонд
Лидеры стран ЕАЭС подписали 18 документов на саммите в Петербурге

На саммите Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге произошло сразу 18 знаковых дипломатических сделок. В том числе, стороны подписали масштабное соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Индонезией, открывающее новые экономические горизонты для обеих сторон. Об этом рассказали в пресс-службе Кремля.

Лидеры стран ЕАЭС подписал ряд важных документов. Видео © Telegram/ Кремль. Новости.

Среди принципиальных документов — решение о бюджете ЕАЭС на 2026 год, стратегия развития торгово-экономического сотрудничества с основными партнёрами и план международной деятельности союза. Особое внимание уделено макроэкономической политике стран-участниц на период 2026—2027 годов, что указывает на серьёзные планы по углублению интеграции.

Сегодня вечером Путин в Санкт-Петербурге открыл заседание Высшего Евразийского экономического совета. Первоначальный этап переговоров проходит в формате ограниченного состава, в котором принимают участие президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров и председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

