Лидеры стран ЕАЭС подписали 18 документов на саммите в Петербурге

Лидеры стран ЕАЭС подписал ряд важных документов. Видео © Telegram/ Кремль. Новости.
Среди принципиальных документов — решение о бюджете ЕАЭС на 2026 год, стратегия развития торгово-экономического сотрудничества с основными партнёрами и план международной деятельности союза. Особое внимание уделено макроэкономической политике стран-участниц на период 2026—2027 годов, что указывает на серьёзные планы по углублению интеграции.
Сегодня вечером Путин в Санкт-Петербурге открыл заседание Высшего Евразийского экономического совета. Первоначальный этап переговоров проходит в формате ограниченного состава, в котором принимают участие президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров и председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев.
