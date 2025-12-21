Лидеры стран ЕАЭС подписали 18 документов на саммите в Петербурге

На саммите Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге произошло сразу 18 знаковых дипломатических сделок. В том числе, стороны подписали масштабное соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Индонезией, открывающее новые экономические горизонты для обеих сторон. Об этом рассказали в пресс-службе Кремля.