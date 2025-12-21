Ричмонд
Путин поздравил с присуждением премии мира лидеров стран СНГ

Владимир Путин поздравил президентов Киргизии, Таджикистана и Узбекистана с присуждением Международной премии мира имени Льва Толстого.

Источник: Аргументы и факты

Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии вручения Международной премии мира имени Л. Н. Толстого лидерам государств — членов СНГ и поздравил лауреатов с присуждением награды.

Лауреатами премии стали президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Награда была присуждена за большой личный вклад в укрепление мира и безопасности в Центрально-Азиатском регионе.

Церемония прошла в рамках мероприятий с участием глав государств Содружества Независимых Государств.

Ранее сообщалось, что белорусская делегация привезла в Санкт-Петербург подарок для президента России Владимира Путина. Речь идет о картине, которую президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее пообещал подарить российскому лидеру ко дню рождения. Как сообщала пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт, картина была специально написана для президента России и отражает «белорусскую душу». Подарок доставили во время визита белорусской делегации в северную столицу, как и планировалось ранее. Ранее Лукашенко заявлял, что намерен подарить Путину картину с видами Валаама.

