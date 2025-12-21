Путин поздравил с присуждением премии мира лидеров стран СНГ

Ранее сообщалось, что белорусская делегация привезла в Санкт-Петербург подарок для президента России Владимира Путина. Речь идет о картине, которую президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее пообещал подарить российскому лидеру ко дню рождения. Как сообщала пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт, картина была специально написана для президента России и отражает «белорусскую душу». Подарок доставили во время визита белорусской делегации в северную столицу, как и планировалось ранее. Ранее Лукашенко заявлял, что намерен подарить Путину картину с видами Валаама.