Лидерам Киргизии, Таджикистана и Узбекистана вручили премию мира имени Толстого

Лауреатами второй Международной премии мира имени Льва Толстого по итогам голосования в воскресенье, 21 декабря, объявили президентов Киргизии, Таджикистана и Узбекистана Садыра Жапарова, Эмомали Рахмона и Шавката Мирзиеева.

Торжественная церемония прошла в Москве в день рождения писателя.

— Решением жюри Международной премии мира имени Л. Н. Толстого лауреатами премии в 2025 году объявлены президент Киргизской Республики Садыр Жапаров, президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев, — сообщил генеральный директор Большого театра и председатель жюри Валерий Гергиев.

Он уточнил, что решение приняли единогласно. В организационном комитете премии отметили, что лидеров трех стран удостоили этой награды за большой личный вклад в укрепление мира и безопасности в Центрально-Азиатском регионе, передает Telegram-канал пресс-службы Кремля.

10 октября стало известно, что лауреатом Нобелевской премии мира стала глава венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо. Ей вручили награду за «неустанную работу» по продвижению демократических прав жителей страны.

Эмомали Рахмон: биография президента Таджикистана
Соседние страны оказывают влияние на политику России и жизнь ее граждан, и полезно понимать, кто находится во главе государств, граничащих с РФ. Одним из таких лидеров стал Эмомали Рахмон, прошедший путь от работника совхоза до кресла президента Таджикистана. Собрали главное из его биографии.
