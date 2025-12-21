Ричмонд
Ушаков: после контактов в Майами в РФ обсудят предложения по мирному плану

Спецпредставитель президента России Дмитриев расскажет о сигналах, которые США получили от европейцев и украинцев.

Источник: Аргументы и факты

Российская сторона намерена проанализировать предложения по урегулированию ситуации на Украине, полученные в ходе контактов спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева с американскими переговорщиками в Майами, и решить, какие из них можно принять, а какие нет. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Господин Дмитриев сейчас находится в командировке в Майами. Он привезёт сигналы, которые американцы получили от европейцев и от украинцев. Мы всё это обсудим здесь и посмотрим, что может быть принято, а что категорически неприемлемо», — пояснил Ушаков.

Он также отметил, что, по предварительной оценке, большинство предложений не будут соответствовать позиции России. По его словам, основную часть инициатив выдвинули Киев и ЕС, и они показались представителям Кремля «достаточно неконструктивными».

«Мы будем держаться того, о чём мы условились в Анкоридже и на других встречах с американскими представителями», — сказал Ушаков.

Дмитриев должен вернуться в Москву в понедельник и доложить президенту о деталях переговоров в Майами.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер не передавал никаких посланий американским представителям через Дмитриева.

