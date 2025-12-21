Ушаков: после контактов в Майами в РФ обсудят предложения по мирному плану

Российская сторона намерена проанализировать предложения по урегулированию ситуации на Украине, полученные в ходе контактов спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева с американскими переговорщиками в Майами, и решить, какие из них можно принять, а какие нет. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
«Господин Дмитриев сейчас находится в командировке в Майами. Он привезёт сигналы, которые американцы получили от европейцев и от украинцев. Мы всё это обсудим здесь и посмотрим, что может быть принято, а что категорически неприемлемо», — пояснил Ушаков.
Он также отметил, что, по предварительной оценке, большинство предложений не будут соответствовать позиции России. По его словам, основную часть инициатив выдвинули Киев и ЕС, и они показались представителям Кремля «достаточно неконструктивными».
«Мы будем держаться того, о чём мы условились в Анкоридже и на других встречах с американскими представителями», — сказал Ушаков.
Дмитриев должен вернуться в Москву в понедельник и доложить президенту о деталях переговоров в Майами.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер не передавал никаких посланий американским представителям через Дмитриева.